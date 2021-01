"Andare alla conta in aula è un errore politico e un azzardo numerico", avverte Renzi (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - Il governo punta ad approvare il Recovery Fund in un Consiglio dei ministri da convocare in settimana, forse martedì, poi un vertice per cercare di chiudere un patto di legislatura e disinnescare la crisi aperta da Italia Viva. Ma Matteo Renzi è sempre più vicino alla rottura. Ieri, in un lungo post, Giuseppe Conte ha tentato di ricompattare la maggioranza di governo rivendicando i risultati ottenuti dall'Italia sulle vaccinazioni e rimarcando l'importanza della fase che si sta per aprire, con i 222 miliardi del Next generation Eu da investire. Ma questa mattina, intervistato da Repubblica, il leader di Iv definisce la risposta del premier "sprezzante e sorprendente": "quando la smetterà di scrivere post retorici e inizierà a confrontarsi sui problemi di merito facendo davvero politica, ci troverà a fare l'interesse dell'Italia e degli italiani. ... Leggi su agi (Di domenica 10 gennaio 2021) AGI - Il governo punta ad approvare il Recovery Fund in un Consiglio dei ministri da convocare in settimana, forse martedì, poi un vertice per cercare di chiudere un patto di legislatura e disinnescare la crisi aperta da Italia Viva. Ma Matteoè sempre più vicinorottura. Ieri, in un lungo post, Giuseppe Conte ha tentato di ricompattare la maggioranza di governo rivendicando i risultati ottenuti dall'Italia sulle vaccinazioni e rimarcando l'importanza della fase che si sta per aprire, con i 222 miliardi del Next generation Eu da investire. Ma questa mattina, intervistato da Repubblica, il leader di Iv definisce la risposta del premier "sprezzante e sorprendente": "quando la smetterà di scrivere post retorici e inizierà a confrontarsi sui problemi di merito facendo davvero politica, ci troverà a fare l'interesse dell'Italia e degli italiani. ...

