Aborto | Bruciargli la casa | messaggio choc contro la leghista

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 10 gennaio 2021) Giuseppe Aloisi Un flash moble prese di posizione sull'dell'assessore Giorgia Latini. Scoppia la bufera nelle Marche: "Andiamo ala" L'assessore Giorgia Latini, che per la Regione Marche si occupa di Cultura, Sport e Istruzione, non è per l'sempre e comunque. Se ne sono accorti certi progressisti e sostenitori dei "nuovi diritti". Quelli che ora hanno preso di mira l'esponente politico, con tanto di minacce, mediante un flash mob che è stato organizzato in queste ore a Macerata. Lo scandalo è evidente. Se non altro perché su uno dei cartelloni esposti durante l'iniziativa c'era scritto: "La storia ce lo insegna: andiamo ala". Un fatto grave, che non può passare in sordina. ...