9-1-1 3 al via su Rai2 con un doppio episodio ma senza lo spin-off Lone Star: anticipazioni 10 e 17 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) 9-1-1 3 al via oggi, 10 gennaio, su Rai2, per la gioia dei fan che erano rimasti con il fiato sospeso lo scorso dicembre quando Buck è rimasto appeso tra la vita e la morte. Da allora ne è passato di tempo e in questi giorni era stato annunciato il debutto della nuova stagione della serie di Ryan Murphy in coppia con il suo spin-off 9-1-1 Lone Star ma così non è stato. L'appuntamento è fissato per questa sera, a partire dalle 21.10, solo con due episodi di 9-1-1 3 mentre Lone Star slitta al 7 febbraio prossimo. A quel punto le due serie andranno in onda in coppia, con un singolo episodio, per la felicità dei fan che questa sera avranno modo di vedere "Ragazzi di oggi" e "Annega o nuota". Nei primi due episodi scopriremo cosa ne è stato di Buck che ...

