Speranza mette la Campania in giallo De Luca preferisce “l’arancione” (Di sabato 9 gennaio 2021) di Monica De Santis Il ministro Speranza, lascia intendende che la Campania, potrebbe finire in zona gialla, dunque restrizioni minime e soprattutto una possibilità per bar e ristoranti di riprendere le loro attività, dopo che da mesi si sono visti costretti a lavorare solo con il delivery. Ma la decisione che vorebbe prendere Speranzanon viene vista di buon occhio dal Governatore De Luca che invece vorrebbe non solo la Campania, ma anche il resto d’Italia in zona arancione… “Un ulteriore sistema di restrizioni secondo colorazione sarebbe una scelta irresponsabile prima di conoscere a fine gennaio cosa hanno prodotto le festività natalizie”, afferma De Luca. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 9 gennaio 2021) di Monica De Santis Il ministro, lascia intendende che la, potrebbe finire in zona gialla, dunque restrizioni minime e soprattutto una possibilità per bar e ristoranti di riprendere le loro attività, dopo che da mesi si sono visti costretti a lavorare solo con il delivery. Ma la decisione che vorebbe prenderenon viene vista di buon occhio dal Governatore Deche invece vorrebbe non solo la, ma anche il resto d’Italia in zona arancione… “Un ulteriore sistema di restrizioni secondo colorazione sarebbe una scelta irresponsabile prima di conoscere a fine gennaio cosa hanno prodotto le festività natalizie”, afferma De. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

bizcommunityit : Coronavirus, Roberto Speranza mette le mani avanti: 'Restrizioni per altri mesi, ho già firmato' - gabriellaparisi : #Coronavirus, Roberto #Speranza mette le mani avanti: 'Restrizioni per altri mesi, ho già firmato' #COVID19 - MatMaz72 : Coronavirus, Roberto Speranza mette le mani avanti: 'Restrizioni per altri mesi, ho già firmato' - GabrieleM97 : @JamesB04016 @ombresulvetro @AstroWLAN @markaraci Fatto è che non c’è un barlume di speranza, è un mondo polarizzat… - Giancar70915742 : @welikeduel Fantastico eccezionale questo vuol dire che c'è speranza di credere ha una vita migliore per la gente… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza mette Coronavirus, Roberto Speranza mette le mani avanti: "Restrizioni per altri mesi, ho già firmato" Liberoquotidiano.it Coronavirus, Gismondo: 'Vaccino grande speranza, consapevoli però che non è una certezza'

La virologa del Sacco ha sottolineato come potrebbe essere opportuno immaginare un piano in caso di endemizzazione del virus.

Star Trek Discovery: recensione della terza stagione completa

Netflix ha appena rilasciato "Quella speranza sei tu parte 2", capitolo finale di Star Trek Discovery 3. Queste le considerazioni a caldo sulla stagione ...

La virologa del Sacco ha sottolineato come potrebbe essere opportuno immaginare un piano in caso di endemizzazione del virus.Netflix ha appena rilasciato "Quella speranza sei tu parte 2", capitolo finale di Star Trek Discovery 3. Queste le considerazioni a caldo sulla stagione ...