Simona Ventura non ha dubbi: “Sicuramente lo farò” (Di sabato 9 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura ha fatto un’ammissione davvero molto importante. Ma di che cosa si tratta? Ecco le sue parole che non passano inosservate. Simona Ventura è senza alcun dubbio uno dei personaggi che hanno fatto la storia del mondo della televisione italiana e dello spettacolo. E mentre l’attenzione di suoi fan e dei telespettatori è tutta Leggi su youmovies (Di sabato 9 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha fatto un’ammissione davvero molto importante. Ma di che cosa si tratta? Ecco le sue parole che non passano inosservate.è senza alcuno uno dei personaggi che hanno fatto la storia del mondo della televisione italiana e dello spettacolo. E mentre l’attenzione di suoi fan e dei telespettatori è tutta

medvi78 : @hipsterdelcazzo Basi antiche: nel 1776 erano solo Simona Ventura e Paul Revere - irbag98 : Non mia madre che stanotte ha sognato di andare a vedere una casa che avrebbe affittato a Milano accompagnata da Simona Ventura ?????? - giulia_crivelli : @giorgio_gori Persone che in Italia, ad esempio, guarderebbero i programmi di, chesso', Simona Ventura. Tutto chiaro - silviaetc_ : RT @Phospheneseyes: Ho da poco scoperto questa fantastica intervista fatta ai Muse (o dovrei dire THE MUSE ????) da Simona Ventura. Dovete gu… - maseidiruolo : @BizioPremium ?????? Poi guardavo quando è andata per un duetto a the voice condottk da Simona Ventura?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura, pronta a tornare in tv: “Io mi vaccinerò” SoloDonna “Io mi vaccino”, i personaggi illustri e i vip torinesi che hanno dichiarato la loro intenzione

Si sta allungando, con il passare dei giorni e l’avvio della campagna vaccinale, la lista di personaggi illustri e i vip torinesi che hanno dichiarato di volersi sottoporre a vaccinazione contro il co ...

COM’È MORTO SOLANGE, PAOLO BUCINELLI?/ Disposta autopsia: dubbi sulle cause

Com'è morto Solange, all'anagrafe Paolo Bucinelli? Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali ma i dubbi restano: disposta autopsia.

Si sta allungando, con il passare dei giorni e l’avvio della campagna vaccinale, la lista di personaggi illustri e i vip torinesi che hanno dichiarato di volersi sottoporre a vaccinazione contro il co ...Com'è morto Solange, all'anagrafe Paolo Bucinelli? Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali ma i dubbi restano: disposta autopsia.