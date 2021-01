Open Arms, l'Ong vuole essere parte civile al processo a Salvini: 'No pasaran' (Di sabato 9 gennaio 2021) Il primo agosto 2019, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio mise fine a quei drammatici e scandalosi 20 giorni bloccati in mare davanti a Lampedusa con 151 migranti a bordo. Anabel Montes Mier,... Leggi su globalist (Di sabato 9 gennaio 2021) Il primo agosto 2019, il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio mise fine a quei drammatici e scandalosi 20 giorni bloccati in mare davanti a Lampedusa con 151 migranti a bordo. Anabel Montes Mier,...

LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ SABATO 9 GENNAIO, SALVINI ANDRÀ A PROCESSO A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. IL POPOLO È C… - LegaSalvini : Salvini: 'Questo sabato sarò in tribunale a Palermo per un altro processo sul caso della nave Ong Open Arms, rischi… - LegaSalvini : ++ CASO OPEN ARMS ++ OGGI, MATTEO SALVINI IN TRIBUNALE A PALERMO PER AVER DIFESO I CONFINI. SIAMO CON TE, CAPITANO… - GBonannodiL : RT @RepubblicaTv: Palermo, al via l'udienza Open Arms: sit in di protesta all'arrivo di Salvini: Matteo Salvini è arrivato nell'aula bunker… - JohnHard3 : Open Arms, al via l’udienza preliminare per Salvini: l’accusa è di sequestro di persona. Agli atti la nota di Conte… -