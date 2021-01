Focolaio di Covid si sviluppa alla casa anziani Don Tonucci: infetti 16 ospiti e 6 operatori (Di sabato 9 gennaio 2021) FANO - Il contagio colpisce anche il centro per anziani don Paolo Tonucci, che era riuscito a schivare la prima ondata del Covid-19 . Otto ospiti risultano ricoverati in ospedale, mentre altrettanti ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 9 gennaio 2021) FANO - Il contagio colpisce anche il centro perdon Paolo, che era riuscito a schivare la prima ondata del-19 . Ottorisultano ricoverati in ospedale, mentre altrettanti ...

TuttoMercatoWeb : De Ligt positivo al Covid, terzo caso in una settimana alla Juve. La Asl di Torino: 'Nessun focolaio' - Corriere : Focolaio di Covid dopo la festa abusiva. Già 58 i positivi a Enna - capuanogio : ?? L’assessore regionale all’emergenza #Covid della Regione #Piemonte a @QSVS_Official: “Evidenza di un focolaio? Ho… - infoitsport : Fa Cup, focolaio di Covid ma Aston Villa-Liverpool si gioca - GiuseppeGatta87 : RT @RaiSport: ?? #FACup: focolaio #Covid, ma #AstonVilla-#Liverpool si gioca In campo molti tra under 18 e under 23 ?? -