FA Cup 2020/2021: l’Arsenal deve passare dai supplementari, Newcastle battuto in extremis (Di sabato 9 gennaio 2021) l’Arsenal deve passare dai supplementari per domare il Newcastle e approdare al quarto turno di Fa Cup 2020/2021. I Gunners trovano il gol risolutivo al 109? con Rowe, che per la serie all’inferno e ritorno era stato espulso dall’arbitro nel recupero del secondo tempo, ma salvato dal Var. A pochi istanti dal termine, poi, il raddoppio firmato dal solito Aubameyang. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH IL RACCONTO DEL MATCH – Primo tempo di marca Gunners e nel giro di un minuto, tra il 26? e il 27?, Aubameyang e Willian con due conclusioni sfiorano il gol. Gli ospiti sono un po’ spuntati e non trovano quasi mai Carroll, non ne approfittano però i padroni di casa che continuano ad attaccare ma senza trovare la via del vantaggio. E’ proprio il centravanti dei bianconeri, al 56? a ... Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021)daiper domare ile approdare al quarto turno di Fa Cup. I Gunners trovano il gol risolutivo al 109? con Rowe, che per la serie all’inferno e ritorno era stato espulso dall’arbitro nel recupero del secondo tempo, ma salvato dal Var. A pochi istanti dal termine, poi, il raddoppio firmato dal solito Aubameyang. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH IL RACCONTO DEL MATCH – Primo tempo di marca Gunners e nel giro di un minuto, tra il 26? e il 27?, Aubameyang e Willian con due conclusioni sfiorano il gol. Gli ospiti sono un po’ spuntati e non trovano quasi mai Carroll, non ne approfittano però i padroni di casa che continuano ad attaccare ma senza trovare la via del vantaggio. E’ proprio il centravanti dei bianconeri, al 56? a ...

