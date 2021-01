Diffidati Juventus-Sassuolo, i bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Inter (Di sabato 9 gennaio 2021) Adrien Rabiot e Danilo sono i due calciatori Diffidati prima di Juventus-Sassuolo e in vista del prossimo impegno dei bianconeri, l’attesissimo derby d’Italia contro l’Inter. Il centrocampista francese e il terzino brasiliano dovranno dunque prestare molta attenzione ed evitare di rimediare un cartellino giallo: sarebbe il quinto stagionale e scatterebbe così un turno di squalifica. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Adrien Rabiot e Danilo sono i due calciatoriprima die indel prossimo impegno dei, l’attesissimo derby d’Italia contro l’Inter. Il centrocampista francese e il terzino brasiliano dovranno dunque prestare molta attenzione ed evitare di rimediare un cartellino giallo: sarebbe il quinto stagionale e scatterebbe così un turno di. SportFace.

5Monello : RT @robespierre77: @FootballAndDre1 Valeri lo hanno mandato per consegnarci in difficoltà con i diffidati e gli squalificati prima di Roma… - robespierre77 : @FootballAndDre1 Valeri lo hanno mandato per consegnarci in difficoltà con i diffidati e gli squalificati prima di… - zazoomblog : Diffidati Milan-Juventus i bianconeri a rischio squalifica in vista del Sassuolo - #Diffidati #Milan-Juventus… - sportface2016 : #Juventus, #Rabiot unico diffidato in vista del Milan: non rischia, è già out per squalifica - gianlucart_IG : Diffidati nella Juventus?! -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Juventus DIFFIDATI Juventus-Sassuolo, i bianconeri a rischio squalifica in vista dell'Inter Sportface.it Diffidati Roma-Inter, i nerazzurri diffidati a rischio squalifica in vista della Juventus

I diffidati di Roma-Inter: i nerazzurri diffidati a rischio squalifica in vista della sfida contro la Juventus ...

Diffidati Juventus-Sassuolo, i bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Inter

Adrien Rabiot e Danilo sono i due calciatori diffidati prima di Juventus-Sassuolo e in vista del prossimo impegno dei bianconeri, l’attesissimo derby d’Italia contro l’Inter. Il centrocampista frances ...

I diffidati di Roma-Inter: i nerazzurri diffidati a rischio squalifica in vista della sfida contro la Juventus ...Adrien Rabiot e Danilo sono i due calciatori diffidati prima di Juventus-Sassuolo e in vista del prossimo impegno dei bianconeri, l’attesissimo derby d’Italia contro l’Inter. Il centrocampista frances ...