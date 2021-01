Corsport: “Andiamo a battagliare”, l’elettroshock di Gattuso per spingere il Napoli (Di sabato 9 gennaio 2021) Domani a Udine cominciano le 10 giornate del Napoli che termineranno a Reggio Emilia con la finale di Super Coppa, secondo il Corriere dello Sport. Dopo la brutta serata contro lo Spezia ora il Napoli deve rimettersi a correre senza perdere tempo Andiamo a battagliare: è quello che Gattuso ha ripetuto ai suoi in occasione degli allenamenti di ieri e giovedì, ed è anche l’unica possibilità che il Napoli ha di provare a cancellare un periodo che dal 16 dicembre a oggi, e dunque dalla notte di San Siro in poi, racconta di tre sconfitte (Inter, Lazio, Spezia); un pareggio all’ultima pericolosissima curva (Torino) e una sola vittoria (Cagliari). Un bottino magro, troppo magro per una squadra che ha come obiettivo la qualificazione in Champions soprattutto nell’ottica di una programmazione ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 9 gennaio 2021) Domani a Udine cominciano le 10 giornate delche termineranno a Reggio Emilia con la finale di Super Coppa, secondo il Corriere dello Sport. Dopo la brutta serata contro lo Spezia ora ildeve rimettersi a correre senza perdere tempo: è quello cheha ripetuto ai suoi in occasione degli allenamenti di ieri e giovedì, ed è anche l’unica possibilità che ilha di provare a cancellare un periodo che dal 16 dicembre a oggi, e dunque dalla notte di San Siro in poi, racconta di tre sconfitte (Inter, Lazio, Spezia); un pareggio all’ultima pericolosissima curva (Torino) e una sola vittoria (Cagliari). Un bottino magro, troppo magro per una squadra che ha come obiettivo la qualificazione in Champions soprattutto nell’ottica di una programmazione ...

Cominciano domani a Udine le 10 giornate di Napoli in cui la squadra dovrà mettersi a correre per tornare a vincere e recuperare i punti persi

