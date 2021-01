Big Tech lancia assalto alla libertà di espressione

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 9 gennaio 2021) Bighato un attacco informatico senza precedenti e coordinato contro il presidente Donald Trump e i suoi 74,000,000 di elettori. Mentre questo stava accadendo – il GOP (Partito Repubblicano) era morto in silenzio. Venerdì scorso, 8 gennaio 2021, Twitter ha vietato in modo permanente centinaia, se non migliaia, di sostenitori di Trump e alleati di spicco, prima di bandire account del presidente stesso. Quasi tutti gli accounts che hanno contribuito a promuovere i raduni #Stop the Steal o sfidare i risultati elettorali sono stati banditi, tra cui Ali Alexander, Michael Coudrey, Gen. Mike Flynn, Sidney Powell e Lin Wood. Stessa sorte è toccata agli innumerevoli accounts minori che hanno sostenuto il presidente. Lo stesso sta accadendo su Facebook e Instagram. E allo stesso tempo, Parler è stato avvertito sia da Apple che da Google che ...