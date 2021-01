Babylon | il film di Damien Chazelle rimandato al 2022

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ildrammaticoera originariamente previsto per raggiungere le sale il 25 dicembre 2021. Il prossimodel regista premio Oscar di La La Land e Whiplash,, uscirà nel, con la Paramount Pictures che ha sposta la data d’uscita di un anno intero. Paramaunt cosa ha deciso per? La Paramount ha spostato il debutto didi un anno intero, al 25 dicembre, per i cinema americani, è il 25 dicembre, prima con distribuzione limitata e poi (dal 6 gennaio 2023) su scala nazionale. Senza dubbio la Paramount lo sta posizionando in favore di un’importante campagna per gli Oscar, da qui l’importanza della data di uscita del. Di cosa parla? Il ...