Sant’Agata de’ Goti | interruzione idrica notturna | i dettagli

Tempo di lettura: < 1 minuto

Comunichiamo che a causa di consumi anomali probabilmente dovuti ad una perdita occulta, saremo costretti, ad effettuare la chiusuradel servizio idrico, a partire da questa sera 8 Gennaio 2021, dalle ore 23.00 alle 06.30 del mattino successivo nelle seguenti zone:

Contrada S. Croce
Località Pozzilli
Località Mascioni
Via Pennino

Ricordiamo, che per segnalare disservizi è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 e che da oggi è possibile farlo anche dal proprio cellulare, scaricando l'App My Gesesa.