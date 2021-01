“Per lui non esistono regole…” Fabrizio Corona ne fa un altra delle sue. Cos’ha combinato (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non riesce a tenersi lontano dai guai Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi ama stare al centro dell’attenzione e far parlare di sè, stupire e perché no, indignare. Insomma, bene o male purché se ne parli. L’ex marito di Nina Moric negli ultimi giorni si è mostrato sui social con una grave congiuntivite che, aveva detto a Libero, era colpa di una maledizione Ho chiamato un sensitivo Ed ha scoperto con le carte che qualcuno ha fatto una macumba contro di me ed è per questo motivo che la mia vita in pochi giorni è peggiorata. Un’energia negativa vera e propria che adesso è andata via Senza mascherina per le vie di Milano E visto che è andata via perchè non uscire e fare un bel giro in via Monte Napoleone a Milano? E’ qui che è stato fotografato Fabrizio dal settimanale Oggi dove, accompagnato dal suo autista che ha ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 8 gennaio 2021) Non riesce a tenersi lontano dai guai, l’ex re dei paparazzi ama stare al centro dell’attenzione e far parlare di sè, stupire e perché no, indignare. Insomma, bene o male purché se ne parli. L’ex marito di Nina Moric negli ultimi giorni si è mostrato sui social con una grave congiuntivite che, aveva detto a Libero, era colpa di una maledizione Ho chiamato un sensitivo Ed ha scoperto con le carte che qualcuno ha fatto una macumba contro di me ed è per questo motivo che la mia vita in pochi giorni è peggiorata. Un’energia negativa vera e propria che adesso è andata via Senza mascherina per le vie di Milano E visto che è andata via perchè non uscire e fare un bel giro in via Monte Napoleone a Milano? E’ qui che è stato fotografatodal settimanale Oggi dove, accompagnato dal suo autista che ha ...

LucaBizzarri : La cosa più divertente sono i trumpiani de’ noantri che ieri starnazzavano come lui e oggi fischiettano imbarazzati… - riotta : Per anni vi hanno spiegato che 'c'è anche del buono in Trump e l'America profonda è con lui'. Ora i benpensanti che… - LiaQuartapelle : Mentre negli USA i repubblicani lo chiamano golpista, in Italia c’è una fan di Trump che sostiene che bisogna fare… - val_noir82 : RT @exmpatia: haruki quando per la prima akihiko si è seduto vicino a lui a lezione - AndrexMarlow : RT @AndrexMarlow: La Bellanova dopo aver pianto per i migranti...piange anche per Renzi . Migrerà anche lui? #Bellanova -

Ultime Notizie dalla rete : Per lui Bologna, nella sfida con il Genoa ritrova Destro. Sinisa: «Felice per lui, ma spero non segni» Corriere della Sera Andrea Zenga riceverà la sorpresa di papà Walter al GF Vip? La presa di posizione

Andrea Zenga riceverà la sorpresa di papà Walter al Grande Fratello Vip? Parla Gabriele Parpiglia e non promette nulla di buono.

Damiani su Petagna "Potrebbe fare anche 20 gol ma ci sono concorrenza e turnover..."

Oscar Damiani ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Rinforzarsi è difficile, chi ha i giocatori bravi se li tiene. Al massimo si farà qualche scambio. Si parla di Si ...

Andrea Zenga riceverà la sorpresa di papà Walter al Grande Fratello Vip? Parla Gabriele Parpiglia e non promette nulla di buono.Oscar Damiani ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Rinforzarsi è difficile, chi ha i giocatori bravi se li tiene. Al massimo si farà qualche scambio. Si parla di Si ...