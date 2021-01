Paolo Conticini dall’amore profondo alla sua passione nascosta: ecco qual è (Di venerdì 8 gennaio 2021) Paolo Conticini è il volto tipico del cinepanettone italiano. Al suo fianco la stessa donna da più di 20 anni. Sapete chi è il suo mito? Paolo Conticini (Instagram)Paolo Conticini è uno degli attori più apprezzati del mondo dello spettacolo italiano. Sex symbol d’Italia, il suo volto è apparso in moltissime fiction di successo, tra cui Provaci ancora Prof. La carriera dell’attore ebbe inizio in un modo bizzarro: convinto da un gruppo di amici a partecipare ad un concorso di bellezza, viene notato da molti produttori, ritrovandosi a fare i provini per il cinema. Finchè non acquisisce discreta fama, essendo scelto da Christian De Sica per il film Uomini uomini uomini. Quest’ultimo è stato l’input che ha fatto diventare l’attore uno dei volti più noti del cinepanettone ... Leggi su kronic (Di venerdì 8 gennaio 2021)è il volto tipico del cinepanettone italiano. Al suo fianco la stessa donna da più di 20 anni. Sapete chi è il suo mito?(Instagram)è uno degli attori più apprezzati del mondo dello spettacolo italiano. Sex symbol d’Italia, il suo volto è apparso in moltissime fiction di successo, tra cui Provaci ancora Prof. La carriera dell’attore ebbe inizio in un modo bizzarro: convinto da un gruppo di amici a partecipare ad un concorso di bellezza, viene notato da molti produttori, ritrovandosi a fare i provini per il cinema. Finchè non acquisisce discreta fama, essendo scelto da Christian De Sica per il film Uomini uomini uomini. Quest’ultimo è stato l’input che ha fatto diventare l’attore uno dei volti più noti del cinepanettone ...

GossipItalia3 : “Oggi è un altro giorno”, Paolo Conticini si racconta: la sua storia d’amore con Giada #gossipitalianews - ilaria_ragno : Edoardo Stoppa e Paolo Conticini non sono mai stati visti insieme in una stessa stanza - briIIantematt : paolo conticini e la minchia che mi deve buttare in culo - _mylordteddy : ho iniziato a capire di avere qualche problema quando da piccola le mie celebrity crush erano Paolo Conticini, Mass… - elettrasunrise : RT @ReignOfTheSerie: Dal 12/01/21 torna su #Rai2 #step , condotto anche da quest'anno da #StefanoDeMartino . Gli ospiti della 1°puntata sar… -