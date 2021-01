Ospedale Vannini | presidio Usb contro esternalizzazioni

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – Questa mattina si e’ tenuto unUsb all’: un’azione organizzata a sostegno dei lavoratori del Centro Unico di Prenotazione (Cup) e della guardiania esternalizzati a una cooperativa. “È intollerabile che il privato esternalizzi ad altri privati i servizi di un. Ile’ ormai entrato a tutti gli effetti nel circuito del Sistema Sanitario Regionale, sia per le prenotazioni delle visite ordinarie sia come centro drive in per i tamponi.” “Come se non bastasse, da novembre tramite ordinanza regionale, e’ diventatoesclusivamente Covid! Questo significa soldi su soldi dal Servizio sanitario regionale, mentre lavoratori e lavoratrici vengono esternalizzati per pochi euro alla Cooperativa Help Donna che, nel frattempo, ha provveduto anche a ...