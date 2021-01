F1 Mobile Racing Esports | trionfa l’italiano Pagliani

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 gennaio 2021) È un italiano il vincitore della prima edizione del torneo F1. Si chiama Matteoed è riuscito ad aggiudicarsi il titolo dopo aver battuto altri 60mila concorrenti. Il vincitore si è aggiudicato un trofeo reale e un altro premio che per il momento non è stato ancora svelato. Questa non è stata la prima sfida di eSport che si è tenuta tramite un’applicazione per smartphone. Infatti c’era già stato il World’s Fastest Gamer organizzato da Gear.app che aveva salutato il successo di Henrik Drue. F1: alla prima edizione hanno partecipato 60mila concorrenti.Tornando al torneo dedicato alla Formula 1, la sfida ha visto più di 10 milioni di piloti virtuali affrontarsi, per un computo totale di 105 milioni di minuti ...