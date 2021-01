Era Francesca Cacace in “La tata”, come troviamo oggi l’attrice Fran Drescher (Di venerdì 8 gennaio 2021) Fran Drescher è un’attrice e doppiatrice americana, divenuta famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Francesca Cacace nella sitcom “La tata”. La serie in questione racconta le vicende della donna, licenziata dal suo lavoro e che, bussando alla porta della famiglia Sheffield intenta a vendere dei prodotti cosmetici, viene assunta con il ruolo di tata per badare ai tre figli della famiglia. La Drescher non ha solamente interpretato magistralmente quel ruolo, ma ha anche creato, sceneggiato e prodotto la serie dalla prima all’ultima puntata. Grazie al successo avuto con la famosa sitcom, la Drescher ha ottenuto la possibilità di lavorare anche in altri film, anche a livello cinematografico. Visualizza ... Leggi su virali.video (Di venerdì 8 gennaio 2021)è un’attrice e doppiatrice americana, divenuta famosa in tutto il mondo grazie al ruolo dinella sitcom “La”. La serie in questione racconta le vicende della donna, licenziata dal suo lavoro e che, bussando alla porta della famiglia Sheffield intenta a vendere dei prodotti cosmetici, viene assunta con il ruolo diper badare ai tre figli della famiglia. Lanon ha solamente interpretato magistralmente quel ruolo, ma ha anche creato, sceneggiato e prodotto la serie dalla prima all’ultima pun. Grazie al successo avuto con la famosa sitcom, laha ottenuto la possibilità di lavorare anche in altri film, anche a livello cinematografico. Visualizza ...

lucablanco73 : oggi è stato proprio il giorno dell'abbondanza, che è un sintomo della mescolanza, avevo 3 canzoni nuove da cantare… - sono_francesca : RT @ilriformista: Palazzo Chigi deve fare chiarezza sulla visita in Italia di Barr, l’Attorney general di Trump. Era l’estate del 2019: que… - carotelevip : #OggiEUnAltroGiorno Francesca Fialdini come in una favola, il suo obiettivo era di fare 'la conduttrice intelligent… - violet_hq : comunque vero personaggio iconico non sufficientemente apprezzato era Tata Francesca onestamente her style was unma… - CarloDelRestino : RT @sfakaia: @giuseppetamba @Svagaia @CarloDelRestino E se fosse tutta sfocata perché in realtà era il fantasma di Francesca di Rimini ecci… -