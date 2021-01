Effusioni spinte a velocità record. "Sbaglio o...?": Capriotti ed Ermito, raptus in camera da letto al GF Vip | Video (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Uno Sbaglio innocente". Primo bacio tra Cecilia Capriotti e Mario Ermito, due degli ultimi concorrenti entrati al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Seduti sul letto, insieme agli altri inquilini (compresa l'unica coppia ufficiale della casa, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi teneramente abbracciati), l'influencer e l'attore si scambiano un sorprendente bacio in bocca che lascia tutti di stucco. "Ma è stato un bacio a stampo o Sbaglio?", chiedono esterrefatti alla bella Cecilia, con Ermito muto. "Adesso c'è amore tra di noi - replica maliziosa la Capriotti -. Cosa volete? Volete la guerra? Forse è stato uno Sbaglio innocente…". In realtà il bacio sarebbe servito a stemperare le tensioni e le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 gennaio 2021) "Unoinnocente". Primo bacio tra Ceciliae Mario, due degli ultimi concorrenti entrati al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Seduti sul, insieme agli altri inquilini (compresa l'unica coppia ufficiale della casa, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi teneramente abbracciati), l'influencer e l'attore si scambiano un sorprendente bacio in bocca che lascia tutti di stucco. "Ma è stato un bacio a stampo o?", chiedono esterrefatti alla bella Cecilia, conmuto. "Adesso c'è amore tra di noi - replica maliziosa la-. Cosa volete? Volete la guerra? Forse è stato unoinnocente…". In realtà il bacio sarebbe servito a stemperare le tensioni e le ...

Fra68660325 : @ViloAngela @cumdivido @alfosignorini Vuole emarginarla perché vuole a tutti i costi la fake lesbo story. Non lo c… - MyBlackAnima : Ma qui nessuno ha capito che la mamma di Pier non è d’accordo con le effusioni spinte e i giochi sotto alle coperte #GFVIP - LuigiP91 : @annadl52 @imissyou_182 Esatto. Ma c'è gente che l'ha fatto e poi sono anche usciti da lì single oppure diventati u… - Cat_Mente : @silvanaoggi E secondo lei cosa dovremmo commentare? Si commenta ciò che si vede! Nè più nè meno. Se non le sta ben… - sara01632958 : @llff19191 @Giusydeluca12 Ahahahaahah si certo ???? come vuoi ciccia, hai ragione tu! Mica posso stare a spiegarti la… -

Ultime Notizie dalla rete : Effusioni spinte Grande Fratello Vip, effusioni spinte da record. Capriotti ed Ermito, raptus in camera da letto LiberoQuotidiano.it Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hot/ Video, dopo “palpatine notturne” la capanna..

I due hanno preso in parola la bella attrice lasciandosi andare ad effusioni e palpatine che hanno spinto la regia a censurare il loro incontro. Come finirà dopo quello che andrà in scena questa sera?

Pierpaolo e Giulia, che affronto alla Gregoraci! Proprio lì, in piscina: «Non riesco a frenarmi»

Se quella piscina potesse parlare! Cedono alla passione Pierpaolo Pretelli e Giulia: proprio lì nel posto così caro alla coppia Gregorelli.

I due hanno preso in parola la bella attrice lasciandosi andare ad effusioni e palpatine che hanno spinto la regia a censurare il loro incontro. Come finirà dopo quello che andrà in scena questa sera?Se quella piscina potesse parlare! Cedono alla passione Pierpaolo Pretelli e Giulia: proprio lì nel posto così caro alla coppia Gregorelli.