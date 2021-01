Dagli Usa un allarme per l’élite italiana. L’analisi di Zennaro (Copasir) (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le immagini forti che sono arrivate da Washington con l’assalto al Congresso americano da parte delle frange più estremiste dei sostenitori di Trump sono un grosso danno d’immagine all’Occidente, indeboliscono il ruolo e il prestigio degli Usa nel mondo, ma sono anche il sintomo di uno scollamento tra ampi strati della società e il sistema politico ed economico. Trump in una sola giornata ha perso tutta la credibilità e gettato alle ortiche una carriera politica. Rimangono però più di 74 milioni di americani che si sono sentiti rappresentati dalle sue idee e dalle sue istanze. Per il nuovo presidente Biden e per i suoi sostenitori la sfida si fa molto più ardua: unire una nazione lacerata, ripristinare un’economica in difficoltà in tempi di pandemia mondiale e riuscire a resistere nella competizione globale tra super potenze, soprattutto alla Cina. Lo scollamento tra classe dirigente e ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 gennaio 2021) Le immagini forti che sono arrivate da Washington con l’assalto al Congresso americano da parte delle frange più estremiste dei sostenitori di Trump sono un grosso danno d’immagine all’Occidente, indeboliscono il ruolo e il prestigio degli Usa nel mondo, ma sono anche il sintomo di uno scollamento tra ampi strati della società e il sistema politico ed economico. Trump in una sola giornata ha perso tutta la credibilità e gettato alle ortiche una carriera politica. Rimangono però più di 74 milioni di americani che si sono sentiti rappresentati dalle sue idee e dalle sue istanze. Per il nuovo presidente Biden e per i suoi sostenitori la sfida si fa molto più ardua: unire una nazione lacerata, ripristinare un’economica in difficoltà in tempi di pandemia mondiale e riuscire a resistere nella competizione globale tra super potenze, soprattutto alla Cina. Lo scollamento tra classe dirigente e ...

