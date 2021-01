Cerca di scappare da agenti nascondendosi in campo rom: arrestato 44enne (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, transitando in via dei Giordani, hanno notato il conducente di un’auto uscire dal campo nomadi che, alla loro vista, ha invertito la marcia fuggendo ad alta velocita’ nelle strette vie di passaggio all’interno dello stesso campo nomadi. Inseguito, il 44enne nato a Roma, ha arrestato la sua corsa scendendo dal veicolo e continuando la fuga a piedi. L’uomo, malgrado l’aiuto di alcuni presenti, che hanno tentato di agevolarne la fuga, e’ stato raggiunto dai poliziotti con cui ha iniziato una violenta colluttazione sferrando calci e pugni. Bloccato, e’ stato accompagnato presso il commissariato di Torpignattara dove e’ risultato avere numerosi precedenti di polizia. arrestato dovra’ rispondere di resistenza e lesioni a ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma – Glidella Polizia di Stato della Sezione Volanti, transitando in via dei Giordani, hanno notato il conducente di un’auto uscire dalnomadi che, alla loro vista, ha invertito la marcia fuggendo ad alta velocita’ nelle strette vie di passaggio all’interno dello stessonomadi. Inseguito, ilnato a Roma, hala sua corsa scendendo dal veicolo e continuando la fuga a piedi. L’uomo, malgrado l’aiuto di alcuni presenti, che hanno tentato di agevolarne la fuga, e’ stato raggiunto dai poliziotti con cui ha iniziato una violenta colluttazione sferrando calci e pugni. Bloccato, e’ stato accompagnato presso il commissariato di Torpignattara dove e’ risultato avere numerosi precedenti di polizia.dovra’ rispondere di resistenza e lesioni a ...

Simona33060589 : RT @CrisciGloria: Cacciatore in fuga alla vista delle guardie: cerca di scappare ma rimane impantanato - ElisabettaPolet : RT @CrisciGloria: Cacciatore in fuga alla vista delle guardie: cerca di scappare ma rimane impantanato - cherryxrora_ : @nongiocoabocce il pinguino che cerca di scappare dalla puzza quando Louis scoreggia: - Massimo131261 : RT @CrisciGloria: Cacciatore in fuga alla vista delle guardie: cerca di scappare ma rimane impantanato - nomatterwhat_an : Penny che cerca di scappare da Azzurra :#CheDioCiAiuti6 -

Ultime Notizie dalla rete : Cerca scappare Cerca di scappare da agenti nascondendosi in campo rom: arrestato 44enne RomaDailyNews Tragedia a Roma: scappa alla vista dei poliziotti, cade da una terrazza e muore

Tragedia a Roma Nord, dove un uomo di trentasei anni incensurato è precipitato dalla terrazza di un palazzo in cui abitava e dove si trovava insieme ...

A Gori scappa la frizione sui «proletari» di Trump, ma il suo tweet parla della crisi della sinistra

Come era successo per la Brexit, il sindaco di Bergamo si lancia in giudizi senza mezze misure e si scatena una bufera sui social. La condanna dell’assalto al Campidoglio e le parole che non sono piac ...

Tragedia a Roma Nord, dove un uomo di trentasei anni incensurato è precipitato dalla terrazza di un palazzo in cui abitava e dove si trovava insieme ...Come era successo per la Brexit, il sindaco di Bergamo si lancia in giudizi senza mezze misure e si scatena una bufera sui social. La condanna dell’assalto al Campidoglio e le parole che non sono piac ...