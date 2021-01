Calciomercato Inter/ Da Gervinho a Pellé o Eder: chi arriva in attacco? (Di venerdì 8 gennaio 2021) Calciomercato Inter: tanti nomi in lizza per completare l'attacco nerazzurro, da Gervinho a Pellé o Eder. Le notizie di oggi, venerdì 8 gennaio. Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 8 gennaio 2021): tanti nomi in lizza per completare l'nerazzurro, da. Le notizie di oggi, venerdì 8 gennaio.

DiMarzio : #Calciomercato | #Benevento in pole position nella corsa a #Pinamonti: l'offerta per l'#Inter - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, nessuna offerta ufficiale per Eriksen Ajax e Wolves parlano con l'entourage del danese… - DiMarzio : #Inter, contatti con gli agenti di Eder - LiveCalciomerc1 : #Calciomercato L' #Inter sta pensando di richiamare dal prestito Federico #Dimarco, i nerazzurri sono alla ricerc… - cmdotcom : #Esposito-#Spal, è già addio. L'#Inter ridiscute il suo futuro: tre richieste sul banco per l'attaccante… -