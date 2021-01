Atletico Madrid-Athletic Bilbao: formazioni, quote, pronostici. Joao Felix e Gimenez recuperato, baschi che non riescono ad atterrare a Madrid (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ successo nuovamente: come l’anno scorso, l’Atletico Madrid è clamorosamente caduto nei primi turni della Copa del Rey contro un rivale davvero modesto come i catalani del Cornellà. Il Cholo aveva optato per un undici con qualche alternativa ma sicuramente competitivo; la brutta serata di Joao Felix è stata probabilmente decisiva visto che Suarez e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 8 gennaio 2021) E’ successo nuovamente: come l’anno scorso, l’è clamorosamente caduto nei primi turni della Copa del Rey contro un rivale davvero modesto come i catalani del Cornellà. Il Cholo aveva optato per un undici con qualche alternativa ma sicuramente competitivo; la brutta serata diè stata probabilmente decisiva visto che Suarez e InfoBetting: Scommesse Sportive e

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - ricardorubio44 : ?? L'Athletic è dovuto tornare indietro, non potendo atterrare a Madrid, a causa della neve. Atlético - Athletic di… - sportface2016 : #AtleticoMadrid, #Simeone abbraccia #Dembelè per il dopo #Costa - LucaNasir_33 : @gamechanger07_ @marco_rogerio_ Ricordiamoci contro l’Atletico Madrid all’andata stava per causare un rigore su Die… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #AtleticoMadrid: #Simeone: 'Felice all'Atletico, col club sempre in sintonia'. Il #Cholo scaccia le voci nate dopo l'el… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid Atletico Madrid, Simeone è in bilico Corriere dello Sport.it Real Madrid, piace Demiral della Juventus. Le ultime

Calciomercato Juventus: anche il Real Madrid su Demiral. Le ultime sul futuro del centrale turco che piace a mezza Europa ...

Juventus, Demiral diventa un'occasione: il Real Madrid scatena l'asta

La Juventus si prepara ad accogliere una vera e propria asta per uno dei giocatori più ai margini del progetto tecnico di Andrea Pirlo. Ma che, nonostante questo, ha attirato su di sé le attenzioni di ...

Calciomercato Juventus: anche il Real Madrid su Demiral. Le ultime sul futuro del centrale turco che piace a mezza Europa ...La Juventus si prepara ad accogliere una vera e propria asta per uno dei giocatori più ai margini del progetto tecnico di Andrea Pirlo. Ma che, nonostante questo, ha attirato su di sé le attenzioni di ...