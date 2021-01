A1 Roma Sud | martedì sera chiusa immissione su Raccordo

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 gennaio 2021)– Sulla Diramazionesud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 23 di martedi’ 12 alle 5 di mercoledi’ 13 gennaio, sara’la rampa di svincolo che dalla Diramazionesud immette sulla carreggiata esterna del G.R.A. (GrandeAnulare di). In alternativa, si consiglia di utilizzare la rampa di svincolo che dalla Diramazionesud immette sulla carreggiata interna del G.R.A., in direzione Appia-Tuscolana, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, per poi riprendere la carreggiata esterna delAnulare.