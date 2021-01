Usa | assalto al congresso | il bilancio è di 4 vittime

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Usa, quattro morti nell’alavvenuto ieri sera da parte dei sostenitori di Trump. Lo riferisce la polizia di Washington. Resterà una delle pagine più nere della storia recente degli Stati Uniti, e non sbaglia chi parla di un vero e proprio attacco alla democrazia. L’Usa che si è verificato nella L'articolo proviene da Inews.it.

corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - Agenzia_Ansa : È morta la donna centrata al petto da colpi di arma da fuoco a Capitol Hill durante l'assalto al Congresso Usa da p… - Agenzia_Ansa : Il presidente @realDonaldTrump è sempre più solo. Alla Casa Bianca circola l'ipotesi di rimozione dopo l'assalto a… - marcoleofrigio : RT @limesonline: Buongiorno, in tarda mattinata pubblicheremo un'analisi di @dlfabbri sull'assalto al Congresso di Washington. Alle 13.30,… - mattino5 : #USA, 'Ieri ha commesso un tragico errore che lo renderà radioattivo qualunque cosa voglia fare, sarà più difficile… -

Dopo la giornata drammatica di ieri, in cui i sostenitori di Donald Trump, hanno preso d'assalto il Congresso Usa, nel giorno della certificazione della vittoria del nuovo presidente Joe Biden, inizia ...