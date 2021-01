Ufficiale: l’Arsenal rileva il giovane Rekik dall’Herta Berlino (Di giovedì 7 gennaio 2021) l’Arsenal ha preso Omar Rekik, difensore centrale dell’Hertha Berlino. Arteta ha parlato così di lui: “È un giovane talento che seguiamo da molto tempo. Credo che avrà un futuro brillante, presto avrete i dettagli”. Il 19enne è un nazionale giovanile della Tunisia. Verrà inizialmente aggregato alla squadra Under 23 anche se non è da escludere un prestito altrove a farsi le ossa. Welcome to The Arsenal, Omar Rekik https://t.co/9yMeRffwt8 — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) January 7, 2021 Foto: Twitter Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha preso Omar, difensore centrale dell’Hertha. Arteta ha parlato così di lui: “È untalento che seguiamo da molto tempo. Credo che avrà un futuro brillante, presto avrete i dettagli”. Il 19enne è un nazionale giovanile della Tunisia. Verrà inizialmente aggregato alla squadra Under 23 anche se non è da escludere un prestito altrove a farsi le ossa. Welcome to The Arsenal, Omarhttps://t.co/9yMeRffwt8 — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) January 7, 2021 Foto: Twitter Arsenal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

