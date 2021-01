‘Temptation Island 7’, l’ex tentatore Carlo Siano torna a parlare di Anna Boschetti: “Ad Andrea Battistelli ho portato le prove che…” (Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ già passato un pò di tempo da quando Anna Boschetti e Andrea Battistelli hanno messo la parola fine alla loro storia d’amore, nonostante negli ultimi tempi si sia vociferato di un possibile ritorno di fiamma per via di alcuni scatti condivisi da entrambi sui rispettivi profili Instagram in occasione del compleanno di Andrea. I due avevano partecipato alla settima edizione di Temptation Island e dopo un percorso abbastanza turbolento e un falò di confronto finale caratterizzato da tanti alti e bassi, avevano deciso comunque deciso di abbandonare il docu-reality mano nella mano. Era stata Anna a lasciare il fidanzato dopo aver scoperto alcune chat hot di Andrea con alcune delle tentatrici del programma, anche se successivamente era stato lo stesso ... Leggi su isaechia (Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ già passato un pò di tempo da quandohanno messo la parola fine alla loro storia d’amore, nonostante negli ultimi tempi si sia vociferato di un possibile ritorno di fiamma per via di alcuni scatti condivisi da entrambi sui rispettivi profili Instagram in occasione del compleanno di. I due avevano partecipato alla settima edizione di Temptatione dopo un percorso abbastanza turbolento e un falò di confronto finale caratterizzato da tanti alti e bassi, avevano deciso comunque deciso di abbandonare il docu-reality mano nella mano. Era stataa lasciare il fidanzato dopo aver scoperto alcune chat hot dicon alcune delle tentatrici del programma, anche se successivamente era stato lo stesso ...

lovfanti : @habemusansie @plumespov @lavocedifilo VEDI IL GRANDE FRATELLO E NON CONOSCI TEMPTATION ISLAND - infoitcultura : 'Gf Vip 5', Ariadna Romero ospite a 'Casa Chi' rivela degli interessanti retroscena sulla sua storia con Pierpaolo… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Ariadna Romero ospite a ‘Casa Chi’ rivela degli interessanti retroscena sulla sua storia con Pierpaolo P… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #AriadnaRomero ospite a ‘#CasaChi’ rivela degli interessanti retroscena sulla sua storia con… - gioia17207950 : RT @paaynes: Ah e dal comportamento di F con D si è capito che lui non è che non ha partecipato a temptation island perché non gli piaceva… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Pasta di sale: ricetta semplice e con colla + 18 idee che vi ispireranno per lavoretti fantastici NonSoloRiciclo