Nucleare, 22 sindaci del Nisseno: 'Nessun deposito di scorie da noi' (Di giovedì 7 gennaio 2021) commenta -afp 'Diciamo in modo univoco no all'ipotesi della realizzazione del deposito nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive nel territorio di Butera e in quello di Petralia Sottana'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) commenta -afp 'Diciamo in modo univoco no all'ipotesi della realizzazione delnazionale di stoccaggio delleradioattive nel territorio di Butera e in quello di Petralia Sottana'. Lo ...

GrossetoNotizie : Scorie nucleari, i sindaci scrivono al Ministro: “Governo faccia marcia indietro” - RadioCL1 : Deposito nucleare, documento dei sindaci del Nisseno: “Sconcertati per l’individuazione di Butera e Petralia”… - TV7Benevento : Nucleare: sindaci nisseni scrivono a Musumeci, 'no a deposito nazionale stoccaggio' (2)... - TV7Benevento : Nucleare: sindaci nisseni scrivono a Musumeci, 'no a deposito nazionale stoccaggio'... - AaronPettinari : Nucleare: sindaci provincia Caltanissetta, ''pronti a barricate'' -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare sindaci Nucleare, no al deposito scorie: sindaci del Barese pronti a scendere in piazza. Unpli Puglia: «Sarebbe uno sfregio» La Gazzetta del Mezzogiorno Nucleare, 22 sindaci del Nisseno: "Nessun deposito di scorie da noi"

"Diciamo in modo univoco no all'ipotesi della realizzazione del deposito nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive nel territorio di Butera e in quello di Petralia Sottana". Lo scrivono in una ...

CANAVESE / TORINO – Scorie nucleari: lunedì l’incontro con i Sindaci

Chiedono un lavoro di squadra di tipo istituzionale ed una forte presa di posizione da parte di Regione Piemonte i sindaci del territorio ...

"Diciamo in modo univoco no all'ipotesi della realizzazione del deposito nazionale di stoccaggio delle scorie radioattive nel territorio di Butera e in quello di Petralia Sottana". Lo scrivono in una ...Chiedono un lavoro di squadra di tipo istituzionale ed una forte presa di posizione da parte di Regione Piemonte i sindaci del territorio ...