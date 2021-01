Il principe William, volontario in onore di mamma Diana (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il principe William ha reso omaggio a mamma Diana facendo, in segreto, il volontario. Sua madre collaborava con The Passage, una charity londinese per senza tetto che William conobbe nel 1993, quando aveva 11 anni. Prima di Natale, il duca di Cambridge è voluto tornare nella sede della Ong che durante l’emergenza coronavirus ha accolto i più vulnerabili in un albergo. «Il principe è venuto tre volte. Ci ha aiutati a preparare e a impacchettare i pasti caldi da distribuire agli homeless e si è trattenuto a parlare con loro», ha rivelato il direttore esecutivo dell’organizzazione benefica, Mick Clarke. https://twitter.com/PassageCharity/status/1346500633885630464 Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il principe William ha reso omaggio a mamma Diana facendo, in segreto, il volontario. Sua madre collaborava con The Passage, una charity londinese per senza tetto che William conobbe nel 1993, quando aveva 11 anni. Prima di Natale, il duca di Cambridge è voluto tornare nella sede della Ong che durante l’emergenza coronavirus ha accolto i più vulnerabili in un albergo. «Il principe è venuto tre volte. Ci ha aiutati a preparare e a impacchettare i pasti caldi da distribuire agli homeless e si è trattenuto a parlare con loro», ha rivelato il direttore esecutivo dell’organizzazione benefica, Mick Clarke. https://twitter.com/PassageCharity/status/1346500633885630464

Ultime Notizie dalla rete : principe William Il principe William, volontario in onore di mamma Diana Vanity Fair Italia Il principe William, volontario in onore di mamma Diana

Prima di Natale il principe ha fatto visita in segreto, per tre volte, a una charity per homeless che visitava con la madre quando era bambino. E «ha aiutato a preparare e a impacchettare i pasti cald ...

Prima di Natale il principe ha fatto visita in segreto, per tre volte, a una charity per homeless che visitava con la madre quando era bambino. E «ha aiutato a preparare e a impacchettare i pasti cald ...