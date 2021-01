Cina a rischio seconda ondata: 230 casi in 5 giorni nella capitale dell’Hebei. La città è già in lockdown (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Cina si prepara ad affrontare quella che le autorità sanitarie temono essere una seconda ondata di coronavirus nel Paese. A preoccupare maggiormente è la provincia dell’Hebei, a nord di Pechino, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 52 nuovi casi con sintomi, e 69 asintomatici, mentre si contano anche due casi “importati”. “nella regione si sta sviluppando un’epidemia e la situazione è grave“, ha dichiarato Ma Xiaowei, direttore della Commissione sanitaria nazionale in un incontro con rappresentanti della provincia. Tanto che è già entrato in vigore il lockdown per il capoluogo Shijiazhuang. Tutti i contagi, eccetto uno, sono stati confermati proprio in questa città, dove è stata lanciata una campagna di tamponi capillare per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lasi prepara ad affrontare quella che le autorità sanitarie temono essere unadi coronavirus nel Paese. A preoccupare maggiormente è la provincia, a nord di Pechino, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 52 nuovicon sintomi, e 69 asintomatici, mentre si contano anche due“importati”. “regione si sta sviluppando un’epidemia e la situazione è grave“, ha dichiarato Ma Xiaowei, direttore della Commissione sanitaria nazionale in un incontro con rappresentanti della provincia. Tanto che è già entrato in vigore ilper il capoluogo Shijiazhuang. Tutti i contagi, eccetto uno, sono stati confermati proprio in questa, dove è stata lanciata una campagna di tamponi capillare per ...

