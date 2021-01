Cambio SIM ho. Mobile non così facile, schede introvabili in alcuni casi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Cambio SIM ho. Mobile dopo l’episodio del furto dei dati dei clienti (non tutti) non è cosa facile per tutti i richiedenti. Il vettore, dopo aver ammesso l’attacco hacker di fine dicembre, ha dato la possibilità di fare richiesta di una rinnovata scheda telefonica. Peccato che proprio le SIM fisiche non siano disponibili per tutti i richiedenti, almeno in alcuni centri, come raccontato anche sul sito Tariffando. Di certo per la gran mole di richieste di Cambio SIM ho.Mobile non programmate, molti rivenditori dei centri autorizzati dal vettore non sono in grado di rispondere alla grande domanda degli acquirenti. Potrebbe dunque accadere, almeno nell’immediato, di non riuscire nell’operazione. Si dovrà piuttosto attendere che l’operatore rifornisca a dovere tutti i suoi partner ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) IlSIM ho.dopo l’episodio del furto dei dati dei clienti (non tutti) non è cosaper tutti i richiedenti. Il vettore, dopo aver ammesso l’attacco hacker di fine dicembre, ha dato la possibilità di fare richiesta di una rinnovata scheda telefonica. Peccato che proprio le SIM fisiche non siano disponibili per tutti i richiedenti, almeno incentri, come raccontato anche sul sito Tariffando. Di certo per la gran mole di richieste diSIM ho.non programmate, molti rivenditori dei centri autorizzati dal vettore non sono in grado di rispondere alla grande domanda degli acquirenti. Potrebbe dunque accadere, almeno nell’immediato, di non riuscire nell’operazione. Si dovrà piuttosto attendere che l’operatore rifornisca a dovere tutti i suoi partner ...

