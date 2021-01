Bordoni | si torna al punto di partenza con nuovo bando

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma – “La giunta Raggi non e’ adeguata a gestire i campi rom. Sono cinque anni ormai che la sindaca e’ alla guida dell’amministrazione capitolina, prima la propaganda, le promesse, gli annunci di imminenti interventi, e oggi ancora il nulla sulla questione degli insediamenti rom nella Capitale, non c’e’ un piano serio per risolvere l’emergenza”. Cosi’ il consigliere della Lega Davide, in una nota, in merito alle politiche sociali del Campidoglio che “cerca appartamenti e associazioni per ridistribuire le famiglie in uscita dai campi della Capitale”. “Che fine ha fatto- prosegue- l’ufficio di scopo istituito nel 2017 per favorire l’attuazione delle misure previste nel ‘Piano di indirizzo per l’inclusione di Rom, Sinti e Caminanti’?” “L’impegno era per il superamento dei campi, il risultato e’ che la giunta pentastellata non e’ stata in ...