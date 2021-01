Tennis, WTA Abu Dhabi 2021: Lucrezia Stefanini pesca Elena Rybakina, per Bianca Turati c’è Yaroslava Shvedova (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono stati resi noti gli accoppiamenti delle giocatrici qualificate per il tabellone principale del WTA 500 di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Due le italiane che hanno passato le forche caudine del tabellone cadetto: Lucrezia Stefanini e Bianca Turati, entrambe al primo tabellone principale nel circuito maggiore. Curiosamente, entrambe hanno pescato una giocatrice kazaka (il che porta a tre gli scontri Italia-Kazakistan, dopo quello perso oggi da Martina Trevisan con Yulia Putintseva). Per quel che riguarda la toscana, il sorteggio le ha riservato Elena Rybakina, numero 6 del seeding e attuale numero 19 del mondo. La ventunenne, che fino al 2018 giocava per la Russia, nel 2020 ha raggiunto cinque finali, vincendone due, pur non andando al di là ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono stati resi noti gli accoppiamenti delle giocatrici qualificate per il tabellone principale del WTA 500 di Abu, negli Emirati Arabi Uniti. Due le italiane che hanno passato le forche caudine del tabellone cadetto:, entrambe al primo tabellone principale nel circuito maggiore. Curiosamente, entrambe hannoto una giocatrice kazaka (il che porta a tre gli scontri Italia-Kazakistan, dopo quello perso oggi da Martina Trevisan con Yulia Putintseva). Per quel che riguarda la toscana, il sorteggio le ha riservato, numero 6 del seeding e attuale numero 19 del mondo. La ventunenne, che fino al 2018 giocava per la Russia, nel 2020 ha raggiunto cinque finali, vincendone due, pur non andando al di là ...

