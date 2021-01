Sport in tv oggi (mercoledì 6 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un 6 gennaio ricchissimo di eventi da seguire in compagnia di OA Sport. Nel giorno dell’Epifania la calza ha in serbo tantissimo Sport per gli appassionati. Si comincia con il basket americano e le sfide di Oltreoceano sempre ricche di fascino. Tocca poi al tennis riprendersi la scena con le qualificazioni del torneo femminile di Abu Dhabi e di Antalya, nei quali i colori azzurri saranno ben rappresentati, senza dimenticare gli esordi di Jasmine Paolini e di Martina Trevisan nel tabellone principale del WTA 500 citato. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Ci sarà da seguire la Dakar 2021, che oggi andrà in scena con la quarta tappa, senza dimenticare ovviamente gli Sport invernali. Lo slalom maschile di sci alpino a Zagabria, il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un 6ricchissimo dida seguire in compagnia di OA. Nel giorno dell’Epifania la calza ha in serbo tantissimoper gli appassionati. Si comincia con il basket americano e le sfide di Oltreoceano sempre ricche di fascino. Tocca poi al tennis riprendersi la scena con le qualificazioni del torneo femminile di Abu Dhabi e di Antalya, nei quali i colori azzurri saranno ben rappresentati, senza dimenticare gli esordi di Jasmine Paolini e di Martina Trevisan nel tabellone principale del WTA 500 citato. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi Ci sarà da seguire la Dakar 2021, cheandrà in scena con la quarta tappa, senza dimenticare ovviamente gliinvernali. Lo slalom maschile di sci alpino a Zagabria, il ...

antoniospadaro : Papa Francesco su #vittoria e #sconfitta nella vita. Oggi nell’intervista alla Gazzetta dello Sport ?? - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi ?? PAPA SPORT ?? Tutte le #notizie ?? - OA_Sport : SPORT INVERNALI - Giornata ricca di eventi da seguire sulle nevi: sci alpino, sci di fondo e salto con gli sci in e… - vogliodormiii : RT @_yaMtahWemoC_: e anche oggi mi chiedo perché non potevo appassionarmi di... non so... uno sport o boh dell'arte del ricamo E INVECE NO… - TweetGino : @AntonelloAng @PIERPARDO Come no. Tipo @PaoloCond che solenne e tronfio diceva 'per amore di Sport la Juve dovreb… -

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 5 gennaio OA Sport Tutte le partite seguite in diretta dai canali sportivi Sky e dalla piattaforma Dazn. Come vederle.

Serie A 16esima giornata di campionato. Tutte le partite seguite in diretta dai canali sportivi Sky e dalla piattaforma Dazn. Come vederle.

Scuola, trasporti e vaccinazioni: "Il modello virtuoso della Toscana"

Il governatore Giani esalta i risultati: "Eravamo pronti a tornare in classe il 7 ma accetto il rinvio di Conte" La distribuzione delle dosi procede secondo il programma. Ma l’indice Rt risale verso l ...

Serie A 16esima giornata di campionato. Tutte le partite seguite in diretta dai canali sportivi Sky e dalla piattaforma Dazn. Come vederle.Il governatore Giani esalta i risultati: "Eravamo pronti a tornare in classe il 7 ma accetto il rinvio di Conte" La distribuzione delle dosi procede secondo il programma. Ma l’indice Rt risale verso l ...