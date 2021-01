Sampdoria, Ranieri: «Quagliarella? Ecco perchè ho preferito La Gumina» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato al termine della gara vinta contro l’Inter. Ecco le parole del tecnico doriano Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato dopo la vittoria contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport. PRESTAZIONE – «La vittoria si può trovare nell’applicazione, sofferenza e qualità dei ragazzi. Hanno pressato fino a che hanno potuto, nell’ultima mezzora l’Inter è sempre pericolosa perché ha vinto diverse partite in questo modo. Noi siamo stati bravi a non concedergli nulla». Quagliarella – «Quagliarella lo stavo facendo entrare, ma Keita mi ha detto che ce la faceva. Alla fine ho preferito mettere La Gumina perché volevo qualcuno che rincorresse gli avversari e dovevamo essere compatti il più ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Claudio, tecnico della, ha parlato al termine della gara vinta contro l’Inter.le parole del tecnico doriano Claudio, tecnico della, ha parlato dopo la vittoria contro l’Inter ai microfoni di Sky Sport. PRESTAZIONE – «La vittoria si può trovare nell’applicazione, sofferenza e qualità dei ragazzi. Hanno pressato fino a che hanno potuto, nell’ultima mezzora l’Inter è sempre pericolosa perché ha vinto diverse partite in questo modo. Noi siamo stati bravi a non concedergli nulla».– «lo stavo facendo entrare, ma Keita mi ha detto che ce la faceva. Alla fine homettere Laperché volevo qualcuno che rincorresse gli avversari e dovevamo essere compatti il più ...

Inter : ?? | AVVERSARI Queste le scelte di Claudio Ranieri per #SampdoriaInter ?? #FORZAINTER ???? - FSabathier : RT @it_samp: #Video, #Ranieri: 'Vittoria importantissima. #Quagliarella scelta tecnica. Bravi tutti' #SampdoriaInter #Sampdoria https://t.… - Makkoxnonfarlo : l’umiltà, la signorilità, la preparazione, l’amore per il calcio, oggi hanno prevalso sull’arroganza, la sete di de… - g_zerbato : RT @TUTTOJUVE_COM: Sampdoria, Ranieri assicura: 'Quagliarella oggi non è rimasto fuori per le voci di mercato' - it_samp : #Video, #Ranieri: 'Vittoria importantissima. #Quagliarella scelta tecnica. Bravi tutti' #SampdoriaInter #Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ranieri Sampdoria-Inter, la conferenza di Ranieri Fantacalcio ® Sanchez sbaglia, l'altro Antonio no: così Ranieri ha battuto l'amico Conte

RCS MediaGroup S.p.A.

Inter, occhio agli ex: Ranieri rilancia Candreva e Keita

(Sampdoria News 24) Ranieri cambia. vedi letture. "Il ballo degli attaccanti al gran gala con l'Inter" è il titolo che apre la sezione sportiva de Il Secolo XIX in edicola questa mattina. Il Secolo ...

RCS MediaGroup S.p.A.(Sampdoria News 24) Ranieri cambia. vedi letture. "Il ballo degli attaccanti al gran gala con l'Inter" è il titolo che apre la sezione sportiva de Il Secolo XIX in edicola questa mattina. Il Secolo ...