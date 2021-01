Sampdoria-Inter, Conte: “Siamo qui a giustificare una sconfitta, è andato tutto storto” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Nonostante le tante occasioni prodotte la squadra non ha portato a casa il risultato, sono tanti i tentativi che avremmo dovuto concretizzare. Non ci Siamo riusciti, stiamo qui a spiegare una sconfitta”. Sono le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta dell’Inter contro la Sampdoria per 2 a 1. “Per chi ha esperienza nel settore si capisce che è girato tutto storto e Siamo qui ora a giustificare il perché di una sconfitta. Torniamo a Milano con la consapevolezza di aver meritato qualcosa in più che non Siamo riusciti a ottenere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Nonostante le tante occasioni prodotte la squadra non ha portato a casa il risultato, sono tanti i tentativi che avremmo dovuto concretizzare. Non ciriusciti, stiamo qui a spiegare una”. Sono le parole di Antoniodopo ladell’contro laper 2 a 1. “Per chi ha esperienza nel settore si capisce che è giratoqui ora ail perché di una. Torniamo a Milano con la consapevolezza di aver meritato qualcosa in più che nonriusciti a ottenere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Inter Sampdoria-Inter 2-1 , gol e highlights: gli ex Candreva e Keita affondano i nerazzurri Sky Sport Sampdoria-Inter, Conte (Inter Tv): “Partita strana, il calcio è anche questo. Ora rialziamoci subito”

Ecco le sue parole: “Il calcio è anche questo, è stata una partita strana. C’è grande rammarico perché ci siamo impegnati tanto, abbiamo creato diverse palle gol, non siamo stati precisissimi e il lor ...

Serie A, Sampdoria-Inter 2-1: gli ex Candreva e Keita sgambettano Conte - Sportmediaset

--. IL TABELLINO. SAMPDORIA-INTER 2-1. Sampdoria (4-4-1-1): Audero 7,5; Yoshida 6,5, Tonelli 6,5 (23' st Bereszynski 6), Colley 6, Augello 6; Candreva 6,5, Thorsby 6,5, Silva 7 (29' st Askildsen 6), J ...

