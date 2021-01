Puglia, scuola: Emiliano ribadisce il contenuto dell’ordinanza In vigore da domani (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Scrive Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia: domani nessuno studente di ogni ordine e grado è obbligato ad andare a scuola. Tutti sono in didattica integrata da casa come da ordinanza che ho firmato ieri. Possono andare a scuola in presenza solo gli studenti con bisogni didattici speciali e chi deve fare laboratorio, secondo la valutazione autonoma delle scuole, ma non sono obbligati. La scuola per l’infanzia, per la quale non c’è obbligo di presenza, funziona solo in presenza. Per il primo ciclo inoltre le famiglie che per loro ragioni intendono comunque fare frequentare in presenza i loro figli a scuola devono responsabilmente farne RICHIESTA ESPLICITA E FORMALE al dirigente scolastico, richiesta che verrà valutata da quest’ultimo sulla base dei criteri ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Scrive Michele, presidente della Regionenessuno studente di ogni ordine e grado è obbligato ad andare a. Tutti sono in didattica integrata da casa come da ordinanza che ho firmato ieri. Possono andare ain presenza solo gli studenti con bisogni didattici speciali e chi deve fare laboratorio, secondo la valutazione autonoma delle scuole, ma non sono obbligati. Laper l’infanzia, per la quale non c’è obbligo di presenza, funziona solo in presenza. Per il primo ciclo inoltre le famiglie che per loro ragioni intendono comunque fare frequentare in presenza i loro figli adevono responsabilmente farne RICHIESTA ESPLICITA E FORMALE al dirigente scolastico, richiesta che verrà valutata da quest’ultimo sulla base dei criteri ...

Ultime Notizie dalla rete : Puglia scuola Riapertura scuole, Lopalco (Regione Puglia): “Bene la scelta di posticipare. Adesso attendiamo i dati” Orizzonte Scuola Puglia: scuola in DDI fino a venerdì 15 gennaio

L’ordinanza num. 1 del 2021 è stata emanata.e lo stesso presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ne comunica i punti salienti.

