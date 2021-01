Massimo D'Alema su Conte-Renzi: "L'uomo più impopolare vuole mandare via il più popolare" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In un colloquio con la Repubblica l’ex premier Massimo D’Alema, oggi semplice iscritto ad Articolo 1, sostiene di non credere che “possa passare per la mente di nessuno l’idea di mandare via da Palazzo Chigi l’uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare”. Il riferimento è al premier Giuseppe Conte, a Matteo Renzi che lo contrasta e al Parlamento che “pare ormai aspettare solo la resa dei conti tra Conte e Matteo Renzi”, dice D’Alema. Il quale, in ogni caso professa ottimismo sull’esito della crisi attuale: “Conviene a tutti, vedrete che presto si tornerà a parlare d’altro”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In un colloquio con la Repubblica l’ex premierD’, oggi semplice iscritto ad Articolo 1, sostiene di non credere che “possa passare per la mente di nessuno l’idea divia da Palazzo Chigi l’piùdel Paese per fare un favore a quello più”. Il riferimento è al premier Giuseppe, a Matteoche lo contrasta e al Parlamento che “pare ormai aspettare solo la resa dei conti trae Matteo”, dice D’. Il quale, in ogni caso professa ottimismo sull’esito della crisi attuale: “Conviene a tutti, vedrete che presto si tornerà a parlare d’altro”.

