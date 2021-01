Lombardia, Salvini 'Rimpasto chiuso al 99%' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) - "Ancora poche ore. Noi non la facciamo lunga come il duello rusticano Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti. Per quello che mi riguarda al 99% è già chiusa con una squadra d'eccellenza. ... Leggi su gazzettadiparma (Di mercoledì 6 gennaio 2021) MILANO (ITALPRESS) - "Ancora poche ore. Noi non la facciamo lunga come il duello rusticano Conte-Renzi-Di Maio-Zingaretti. Per quello che mi riguarda al 99% è già chiusa con una squadra d'eccellenza. ...

pfmajorino : Quando parlavo di commissariamento della #Lombardia non alludevo a quello che sta esercitando #Salvini in queste o… - repubblica : Rimpasto in Lombardia, Salvini: 'Squadra pronta al 99%. Letizia Moratti? Contento che ci sia' - fattoquotidiano : Sfiducia a Gallera, Salvini: “Rimpasto? Non faccio nomi, quando le cose saranno fatte lo saprete. La Lombardia deve… - rolandoroccando : RT @Affaritaliani: Rimpasto Regione Lombardia, Salvini: 'Squadra chiusa al 99%' - giul9801 : RT @serebellardinel: La condannata per consulenze d'oro #Moratti, prenderà il posto di #Gallera nella #Lombardia della @LegaSalvini di #Sal… -