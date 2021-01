LIVE – Fiorentina-Milan 0-1, semifinale Supercoppa femminile 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Fiorentina-Milan, match valevole per la semifinale della Supercoppa 2020/2021 di calcio femminile. Le rossonere di Maurizio Ganz sono reduci da un percorso quasi netto in campionato con un sola sconfitta contro la Juventus, mentre le viola, quinte in classifica, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque uscite. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 5 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Fiorentina (4-2-3-1): Schroffenegger; Thøgersen, Tortelli, Quinn, Zanoli; Neto, Middag; Vigilucci, Bonetti, Kim; Sabatino.Allenatore Melani. A disposizione: Ohrstrom, Cordia, Arnth, Ripamonti, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladi, match valevole per ladelladi calcio. Le rossonere di Maurizio Ganz sono reduci da un percorso quasi netto in campionato con un sola sconfitta contro la Juventus, mentre le viola, quinte in classifica, hanno ottenuto un solo successo nelle ultime cinque uscite. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 5 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Schroffenegger; Thøgersen, Tortelli, Quinn, Zanoli; Neto, Middag; Vigilucci, Bonetti, Kim; Sabatino.Allenatore Melani. A disposizione: Ohrstrom, Cordia, Arnth, Ripamonti, ...

SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Atalanta 1-0 Parma Bologna 2-1 Udinese Crotone 0-3 Roma Lazio 1-0 Fiorentina Sampdoria 2-0 Int… - junews24com : Supercoppa, Fiorentina-Milan LIVE: la vincente va in finale con la Juventus Women - - acffiorentina : Le nostre ragazze in Semifinale di Supercoppa Femminile contro il Milan! ?? ?? LIVE STREAMING ?? #ForzaViola ??… - sportli26181512 : LIVE MN - Supercoppa femminile, Fiorentina-Milan (0-0) - Inizia il match: 1' Si comincia! Primo pallone per le ross… - MilanNewsit : LIVE MN - Supercoppa femminile, Fiorentina-Milan (0-0) - Tra poco il calcio d'inizio -