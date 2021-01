Incidente calciatore Serie A | De Sanctis in ospedale

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gravestradale per un famosissimo exdiA oggi direttore sportivo: Morgan Deè grave, operato d’urgenza. E’ un’epifania davvero drammatica per tutti i fan e tifosi della Roma che purtroppo hanno dovuto fare i conti con la notizia davvero drammatica dell’che purtroppo ha coinvolto l’ex portiere oggi direttore sportivo

Sicilianodoc7 : RT @blogsicilia: L'incidente mortale nel Ragusano, spezzata la vita di Andrea, giovane calciatore - - blogsicilia : L'incidente mortale nel Ragusano, spezzata la vita di Andrea, giovane calciatore - - infoitsport : Aitor Gandiaga, il calciatore morto in un incidente stradale: la dinamica - SmorfiaDigitale : morto Aitor Gandiaga, il giovane calciatore dell'Athletic Bilbao ha perso la vi... - zazoomblog : Aitor Gandiaga morto calciatore Athletic Bilbao- Fatale incidente: aveva 23 anni - #Aitor #Gandiaga #morto… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente calciatore

BlogSicilia.it

Grave incidente stradale per un famosissimo ex calciatore di Serie A oggi direttore sportivo: Morgan De Sanctis è grave, operato d'urgenza.Brutte notizie arrivano da Roma, per un ex giocatore che ha fatto la storia recente del Napoli. Morgan De Sanctis, infatti, è stato vittima di un grave incidente ed ora si trova in ...