In Danimarca un cartone animato di un uomo con un pene gigante scatena polemiche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In Danimarca il cartone animato di un uomo dal pene gigante ha scatenato un dibattito tra detrattori e sostenitori. La Dr, radiotelevisione di stato danese, trasmette uno show indirizzato ai bambini dai 4 agli 8 anni, in cui il protagonista, John Dillermand, si serve del suo organo genitale, straordinariamente lungo, per compiere quotidiane azioni, come accendere il barbecue e issare la bandiera.Il cartone, presentato sabato in anteprima, è risultato ovviamente divisivo: c’è chi lo esalta e chi lo condanna, temendo possa veicolare un insegnamento sbagliato per i più piccoli. ”È davvero questo il messaggio che vogliamo inviare ai bambini mentre siamo nel mezzo di un’enorme ondata di MeToo?” ha scritto l’autrice danese Anne Lise Marstrand-Jørgensen, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Inildi undalhato un dibattito tra detrattori e sostenitori. La Dr, radiotelevisione di stato danese, trasmette uno show indirizzato ai bambini dai 4 agli 8 anni, in cui il protagonista, John Dillermand, si serve del suo organo genitale, straordinariamente lungo, per compiere quotidiane azioni, come accendere il barbecue e issare la bandiera.Il, presentato sabato in anteprima, è risultato ovviamente divisivo: c’è chi lo esalta e chi lo condanna, temendo possa veicolare un insegnamento sbagliato per i più piccoli. ”È davvero questo il messaggio che vogliamo inviare ai bambini mentre siamo nel mezzo di un’enorme ondata di MeToo?” ha scritto l’autrice danese Anne Lise Marstrand-Jørgensen, ...

