Giucas Casella fuori controllo a I Soliti Ignoti/ Video: Amadeus perde la pazienza.. (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giucas Casella fuori controllo a I Soliti Ignoti: il Video del battibecco in diretta con Amadeus che perde la pazienza e ribatte... Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021)a I: ildel battibecco in diretta conchelae ribatte...

fanpage : Giucas Casella fa 'impazzire' Amadeus in Tv #isolitiignoti - infoitcultura : Soliti Ignoti, panico per Giucas Casella. Amadeus: “Se me l’avessi detto…” - infoitcultura : Giucas Casella fuori controllo ai Soliti Ignoti, Amadeus perde la pazienza - CZarrella86 : Oggi livello di attenzione GIUCAS CASELLA. #Befana #Epifania #Buongiorno - RoxyRosaliaR : Ogni giorno un account si sveglia ed è convinto di sapere chi sei, cosa pensi, cosa vuoi. Qualunque cosa tu dica o… -