Conte, un post per rallentare la crisi. Arriva bozza del Recovery (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mossa del premier nella difficile situazione politica che sta sfiorando la crisi di governo. Un'apertura a Renzi ma senza risposte su altri temi sollecitati da Italia viva che ripete di aspettarlo in ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mossa del premier nella difficile situazione politica che sta sfiorando ladi governo. Un'apertura a Renzi ma senza rise su altri temi sollecitati da Italia viva che ripete di aspettarlo in ...

DiMarzio : #SampdoriaInter, le parole di Antonio #Conte - Inter : ??? | DICHIARAZIONI L'analisi di Antonio #Conte al termine di #InterCrotone ??? #FORZAINTER ???? - zazoomblog : Conte un post per rallentare la crisi. Arriva bozza del Recovery - #Conte #rallentare #crisi. #Arriva - codeghino10 : RT @ilgiornale: Timida apertura di Conte. I renziani tirano dritto: 'Contano i fatti non i post'. E il Pd invoca 'decisioni responsabili' h… - RobertaDowney7 : RT @IleanaNoIlenia: Appena letto il post di Giuseppe Conte, e, che dire, al solito la tocca pianissimo. Duro ma garbato, come sempre. -