Comunicazione/Denunce Infortunio INAIL, chiarimenti e procedure: allegati modulistica, prontuari, vademecum (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’articolo, ultimo dei tre che vi proponiamo, contiene una raccolta di domande comuni sulla Comunicazione/Denuncia di Infortunio INAIL con le relative considerazioni normative e interpretative e con le dovute risposte dell’INAIL che nel tempo sono state fornite dallo stesso istituto (e talvolta dal Ministero dell’Istruzione), al fine di aiutare in modo semplice e veloce i dirigenti scolastici e gli operatori della segreteria scolastica in difficoltà o, come capita sovente, che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito. La loro utilità consiste nel fornire un aiuto immediato agli utenti su una problematica ricorrente di cui già esiste la soluzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’articolo, ultimo dei tre che vi proponiamo, contiene una raccolta di domande comuni sulla/Denuncia dicon le relative considerazioni normative e interpretative e con le dovute risposte dell’che nel tempo sono state fornite dallo stesso istituto (e talvolta dal Ministero dell’Istruzione), al fine di aiutare in modo semplice e veloce i dirigenti scolastici e gli operatori della segreteria scolastica in difficoltà o, come capita sovente, che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito. La loro utilità consiste nel fornire un aiuto immediato agli utenti su una problematica ricorrente di cui già esiste la soluzione. L'articolo .

