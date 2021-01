Wta Abu Dhabi 2021: programma, orari e tv 6 gennaio. In campo Trevisan e Paolini (Di martedì 5 gennaio 2021) Comincia domani il torneo WTA di Abu Dhabi, primo torneo del circuito di tennis femminile e prima volta in cui la città dell’Arabia Saudita ospita una competizione valida per la classifica mondiale. La prima partita che aprirà il programma nel campo centrale sarà la sfida tra la russa Daria Kasaktina e la cinese Quiang Wang. Ci saranno ben sei italiane in campo domani, due facenti parte del tabellone principale e altre tre (o quattro) che si giocano l’accesso al torneo tramite le qualificazioni. Saranno proprio loro a fare da apripista per il Bel Paese, a partire da Jessica Pieri che nel turno decisivo affronterà l’ungherese Anna Bondar nel campo 2. La seconda partita del campo 1 vedrà come protagonista Lucrezia Stefanini che incrocerà le racchette con Irina Fetecau (numero 15 delle ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Comincia domani il torneo WTA di Abu, primo torneo del circuito di tennis femminile e prima volta in cui la città dell’Arabia Saudita ospita una competizione valida per la classifica mondiale. La prima partita che aprirà ilnelcentrale sarà la sfida tra la russa Daria Kasaktina e la cinese Quiang Wang. Ci saranno ben sei italiane indomani, due facenti parte del tabellone principale e altre tre (o quattro) che si giocano l’accesso al torneo tramite le qualificazioni. Saranno proprio loro a fare da apripista per il Bel Paese, a partire da Jessica Pieri che nel turno decisivo affronterà l’ungherese Anna Bondar nel2. La seconda partita del1 vedrà come protagonista Lucrezia Stefanini che incrocerà le racchette con Irina Fetecau (numero 15 delle ...

