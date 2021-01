Tanya Roberts non è morta | vittima di una bufala?

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021), anzi no. Se ieri eravamo qui a piangere la morte della Bond Girl poco più che sessantenne, oggi siamo qui a smentire, almeno si spera, la notizia. Secondo quanto riporta TMZ l’ex Bond girl e starè stata erroneamente dichiaratadomenica sera tardi e non per via di una delle solite bufale che corrono sul web o sui social ma per via del caos che si è creato in California per via del boom di infetti da Coronavirus che stanno affollando gli ospedali e riempiendo i reparti e mandando le strutture al collasso, quello dove l’attrice è stata ricoverata compresa. Il suo rappresentante Mike Pingel ha confermato al sito Variety che sebbene il suo partner, Lance O’Brien, inizialmente pensasse che fossedandone notizia ufficiale, ...