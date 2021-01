Rio Ferdinand | “Non mi interessa se Pogba va via dal Manchester United Voglio Grealish Quando era piccolo…”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 5 gennaio 2021) Riostravede per Jack. L'ex difensore delha elogiato lo stile di gioco e la professionalità del centrocampista o trequartista dell'Aston Villa ammettendo di avere un vero e proprio debole per lui dovuto anche ad un incontro avuto molti anni faancora era solo un adolescente. Intervenuto sul canale Youtube FIVE, la leggenda Red Devils ha rivelato di preferirea... Paul.caption id="attachment 1054439" align="alignnone" width="856"(getty images)/caption"Sinceramente non misese ne va o no dalè il mio uomo, quello giusto. Lo conosco da ...