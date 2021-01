Questo squalo è il più vecchio animale vertebrato al mondo (Di martedì 5 gennaio 2021) Quello che vogliamo presentarvi oggi è l’animale vertebrato più vecchio del mondo. Si tratta di uno squalo della specie Somniosus microcephalus, comunemente conosciuto come squalo della Groenlandia. Questi animali sono dotati di una grande particolarità. La loro crescita avviene davvero molto lentamente, infatti sembra che crescano solamente di un centimetro all’anno. Grazie a questa loro particolarità, invecchiano davvero molto lentamente, rispetto alle altre specie e si calcola che la loro vita media raggiunga i 272 anni. Tuttavia, alcuni studiosi hanno individuato un esemplare di questa specie che rasenta la meraviglia. Infatti, in base alle verifiche effettuate, si stima che la sua età superi i 515 anni. Questa venerabile cifra fa di Questo ... Leggi su virali.video (Di martedì 5 gennaio 2021) Quello che vogliamo presentarvi oggi è l’piùdel. Si tratta di unodella specie Somniosus microcephalus, comunemente conosciuto comedella Groenlandia. Questi animali sono dotati di una grande particolarità. La loro crescita avviene davvero molto lentamente, infatti sembra che crescano solamente di un centimetro all’anno. Grazie a questa loro particolarità, invecchiano davvero molto lentamente, rispetto alle altre specie e si calcola che la loro vita media raggiunga i 272 anni. Tuttavia, alcuni studiosi hanno individuato un esemplare di questa specie che rasenta la meraviglia. Infatti, in base alle verifiche effettuate, si stima che la sua età superi i 515 anni. Questa venerabile cifra fa di...

