Nucleare, scelte 67 aree idonee per il deposito dei rifiuti radioattivi (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Sogin ha pubblicato sul sito www.depositonazionale.it la Carta Nazionale delle aree Potenzialmente idonee (CNAPI), il progetto preliminare e tutti i documenti correlati alla realizzazione del deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico, che permetterà di sistemare in via definitiva i rifiuti radioattivi italiani di bassa e media attività.Un lavoro coordinato congiuntamente dai due ministeri, atteso da molti anni, che testimonia la forte assunzione di responsabilità da parte del governo su un tema, quello della gestione dei rifiuti radioattivi, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Sogin ha pubblicato sul sito www.nazionale.it la Carta Nazionale dellePotenzialmente(CNAPI), il progetto preliminare e tutti i documenti correlati alla realizzazione delNazionale deie del Parco Tecnologico, che permetterà di sistemare in via definitiva iitaliani di bassa e media attività.Un lavoro coordinato congiuntamente dai due ministeri, atteso da molti anni, che testimonia la forte assunzione di responsabilità da parte del governo su un tema, quello della gestione dei, che ...

